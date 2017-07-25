Банк "Югра" потребовал в суде признать незаконными решения и действия ЦБ

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление банка "Югра", в котором кредитная организация требует признать незаконными решения и действия ЦБ РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.

"Заявление поступило в арбитраж 24 июля. Какие именно решения и действия (бездействие) Центробанка оспаривает заявитель, в материалах суда не указывается. Заявление "Югры" пока не принято к производству", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что с 10 июля Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает его в выводе активов и манипуляциях с вкладами. 19 июля Генпрокуратура потребовала отменить эти приказы ЦБ и направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка. Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать вкладчикам "Югры" страховые возмещения.

По данным агентства, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322.9 миллиарда рублей.