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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:35

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Сталь банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации "Сталь банк" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня по 24 июля 2018 года через АО "Россельхозбанк", действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. C 25 июля 2018 года прием заявлений, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 24 июля 2017 года в "Российской газете".

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