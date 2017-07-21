Курс доллара 59.0823   Курс евро 68.0037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;

16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за июль, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь.

Другие новости

сегодня
19:26
Доллар подешевел до минимума с июня 2016 г на неопределенности в политике США
сегодня
19:02
Совет директоров "Магнита" 27 июля обсудит рекомендации по дивидендам за I полугодие
сегодня
18:45
Инвестор покупает белорусский Паритетбанк за $50 млн
сегодня
18:33
S7 Airlines первой в РФ получила Airbus A320neo
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июля
сегодня
18:16
ОБЗОР: Суд отменил решение ФАС РФ о завышении НМТП цен на перевалку грузов
сегодня
17:44
Предложение включить мясокостную муку в продэмбарго РФ неразумно - эксперт
сегодня
17:32
Путин: молодежь с 14 лет может заниматься бизнесом, но нужно разработать правила
сегодня
17:24
Ведущие автопроизводители Германии подозреваются в картельном сговоре - СМИ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»