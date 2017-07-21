Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июля

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;
11:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за май;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за июль, предварительно;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июнь.