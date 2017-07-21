ЦБ РФ отозвал лицензию банка "Спурт"

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "Спурт" (ПАО) (г. Казань). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. АСВ, на которое приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств. Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля банка была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка "Спурт" меры надзорного реагирования. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности.

По оценке АСВ, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением агентства и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов, величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание неспособность кредитной организации обеспечить в дальнейшем исполнение требований кредиторов.

В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению АКБ "Спурт" (ПАО), функции которой были возложены АСВ приказом Банка России от 28 апреля 2017 года прекращена приказом Банка России от 21 июля 2017 года.

В соответствии с приказом Банка России в АКБ "Спурт" (ПАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"АКБ "Спурт" (ПАО) — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов АКБ "Спурт" (ПАО) (28.04.2017), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в иностранной валюте. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" по выплате страхового возмещения по вкладам", - говорится в сообщении.

Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения, размещена на официальном сайте АСВ.