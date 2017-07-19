Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросла до 1.76 млрд долл

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 0.87 долл на акцию против 0.75 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли до 9.5 млрд долл по сравнению с 8.91 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.76 долл на акцию и доходы в размере 9.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.1%.