Курс доллара 59.2418   Курс евро 68.2762  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2017 г.Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросл...
вчера 15:38

Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросла до 1.76 млрд долл

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам II квартала текущего года до 0.87 долл на акцию против 0.75 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли до 9.5 млрд долл по сравнению с 8.91 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.76 долл на акцию и доходы в размере 9.09 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.1%.

Другие новости

вчера
15:57
Минкавказ просит помощи Совефеда в сохранении в госсобственности "Нарзана" и "Ессентуков"
вчера
15:55
Число закладок новых домов в США в июне выросло на 8.3%
вчера
15:54
Квартальная прибыль US Bancorp выросла до 1.5 млрд долл
вчера
15:49
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ТРАНСНЕФТИ ПО РСБУ В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 28,1 МЛРД РУБ ПРОТИВ 9,9 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ – КОМПАНИЯ
вчера
15:38
Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросла до 1.76 млрд долл
вчера
15:25
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен в РФ на овощи к концу лета
вчера
15:18
РФ СМОЖЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ БОЛЕЕ 35 МЛН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ - ТКАЧЕВ
вчера
15:14
Сенатор Фомин неоднозначно оценил принятый Госдумой закон о курортном сборе
вчера
14:59
"Уральские авиалинии" с 5 августа открывают рейс из "Жуковского" в Тбилиси
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
заработок в интернете https://idco.ru
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»