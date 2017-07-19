Александр Ульянов назначен руководителем юридического управления банка "Глобэкс"

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Александр Ульянов назначен на должность руководителя юридического управления банка "Глобэкс" (Группа Внешэкономбанка). Об этом сообщает пресс-служба банка.

Александр Ульянов курирует правовое сопровождение всех аспектов деятельности кредитной организации в Москве и в филиалах.

Александр Ульянов имеет опыт работы в области юриспруденции более 20 лет. До прихода в банк "Глобэкс" он был советником по правовым вопросам в "Евразийском банке" (Алма-Аты, Казахстан), в круг его обязанностей входило управление правовым блоком банка и решение вопросов по проблемным активам.

Для справки: Александр Ульянов занимал должность директора юридического департамента в "Судостроительном банке", до этого работал начальником юридического управления "Москоммерцбанка". Свою деятельность в банковском секторе начал в 1994 году, в "Инкомбанке". В 1996 году окончил Московскую юридическую академию по специальности — юрист.