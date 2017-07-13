Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 июля

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

04:00 мск: Торговый баланс Китая за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июнь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за июнь;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

20:00 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за июнь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай;

N/A мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июнь.