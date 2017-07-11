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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2017 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:08

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.4%

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в апреле (пересмотрено с (-0.5%).

Ранее сообщалось, что в мае объём оптовых запасов вырос на 0.3%. Аналитики ожидали сохранения предварительного показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в мае снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в апреле.

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.29 в сравнении с 1.28 в апреле.

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