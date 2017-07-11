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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2017 г.Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающи...
вчера 10:50

Ростуризму предложили ввести сбор для выезжающих на курорты за границу

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор для российских туристов, отправляющих по путевкам отдыхать на иностранные курорты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-служба депутата.

"Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора (до 100 рублей в стуки) для отправляющихся на иностранные курорты", — говорится в обращении депутата.

Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.

По мнению Петрова, инициатива о введении выездного сбора "будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников".

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