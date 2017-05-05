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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 мая 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за март;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за март;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за март;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за апрель.

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