Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 мая

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за май;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за апрель;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за апрель;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за март;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за март;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за март;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за март;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Цены на импорт в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за апрель.