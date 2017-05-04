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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 мая 2017 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:47

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 0.75 тыс. до 243 тыс.

Москва, 4 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 апреля, сократилось на 19 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 238 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 246 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 257 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 243.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 22 апреля, уменьшилось на 23 тыс. и составило 1964 тыс. (минимум с 15 апреля 2000 года) против 1987 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1988 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 17.75 тыс. до 1989.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 апреля, сократилось на 29.1 тыс. и составило 2.05 млн человек. В аналогичный период 2016 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.2 млн человек.

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