Курс доллара 56.9518   Курс евро 62.1515  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости3 мая 2017 г.Mail.Ru Group покупает у Rambler & Co сайт Am.ru
сегодня 10:00

Mail.Ru Group покупает у Rambler & Co сайт Am.ru

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Mail.Ru Group покупает у Rambler&Сo один из крупнейших российских сайтов объявлений о продаже автомобилей Am.ru. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки составит 10 млн долларов денежными средствами. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале мая.

"Автомобильный classified – один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее. Am.ru обладает существенной синергией с Юлой, и мы планируем полностью интегрировать проекты", — прокомментировал Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

"Продажа Am.ru — это отличный пример реализации инвестиционной стратегии Rambler&Co: инвестиции и развитие стартапов по принципу венчурного финансирования на ранних этапах для дальнейшей продажи. Мы приобрели проект Am.ru полтора года назад, проинвестировали в построение новой команды, активно маркетировали проект на ресурсах Rambler&Co и внешних площадках, что позволило сделать актив максимально привлекательным для игроков индустрии в качестве платформы автомобильного classified", — заявил исполнительный директор Rambler&Сo Рафаэль Абрамян.

Команда Am.ru, в том числе основатель проекта Олег Голубцов, присоединится к Mail.Ru Group, чтобы развивать бизнес автомобильного classified.

Другие новости

сегодня
10:01
АКЦИИ АФК "СИСТЕМА" СНИЖАЮТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 11% НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ НА ФОНЕ СООБЩЕНИЯ ОБ ИСКЕ "РОСНЕФТИ" - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
10:00
Mail.Ru Group покупает у Rambler & Co сайт Am.ru
сегодня
09:39
РФ считает целесообразным продлить сделку по нефтедобыче минимум на полгода - СМИ
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 мая
сегодня
09:25
Поезда из Москвы задержаны на 2 часа под Петербургом из-за неисправности контактной сети
сегодня
09:12
СРЕДНЕЕ СНИЖЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РФ В АПРЕЛЕ СОСТАВИЛО 258,6 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, НА 1 МАЯ СНИЖЕНИЕ СОСТАВЛЯЕТ 300,79 ТЫС БАРРЕЛЕЙ - МИНЭНЕРГО РФ
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Поставщик серверной техники: http://www.ritm-it.ru. Серверы и сетевое оборудование.
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»