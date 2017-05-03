Mail.Ru Group покупает у Rambler & Co сайт Am.ru

Москва, 3 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Mail.Ru Group покупает у Rambler&Сo один из крупнейших российских сайтов объявлений о продаже автомобилей Am.ru. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сумма сделки составит 10 млн долларов денежными средствами. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале мая.

"Автомобильный classified – один из самых крупных онлайн-рынков, который стабильно растет во всем мире. Приобретение Am.ru создаст благоприятные условия для того, чтобы занять большую долю этого рынка, используя накопленные нами ресурсы и опыт, и сделать проект еще успешнее. Am.ru обладает существенной синергией с Юлой, и мы планируем полностью интегрировать проекты", — прокомментировал Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group.

"Продажа Am.ru — это отличный пример реализации инвестиционной стратегии Rambler&Co: инвестиции и развитие стартапов по принципу венчурного финансирования на ранних этапах для дальнейшей продажи. Мы приобрели проект Am.ru полтора года назад, проинвестировали в построение новой команды, активно маркетировали проект на ресурсах Rambler&Co и внешних площадках, что позволило сделать актив максимально привлекательным для игроков индустрии в качестве платформы автомобильного classified", — заявил исполнительный директор Rambler&Сo Рафаэль Абрамян.

Команда Am.ru, в том числе основатель проекта Олег Голубцов, присоединится к Mail.Ru Group, чтобы развивать бизнес автомобильного classified.