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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 мая 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 мая

Москва, 2 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за I квартал;

01:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за I квартал;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за апрель;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за апрель;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за апрель;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за март;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

12:00 мск: ВВП еврозоны за I квартал, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за апрель;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за апрель, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке.

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