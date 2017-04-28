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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 апреля

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за март;

02:01мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за апрель;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за март;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за март;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за март;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за март;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

04:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за февраль;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за I квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за март;

08:30 мск: ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за март;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за март;

09:00 мск: Индекс цен на дома в Великобритании за апрель;

09:45 мск: Потребительские расходы во Франции за март;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за апрель;

10:00 мск: ВВП Испании за I квартал, предварительно;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за март;

11:00 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

11:30 мск: ВВП Великобритании за I квартал, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за март;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за март;

15:30 мск: ВВП Канады за февраль;

15:30 мск: ВВП США за I квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за апрель;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США за апрель, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США за апрель, финал;

20:15 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

21:30 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.

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