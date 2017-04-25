Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 26 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;
07:30 мск: Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;
09:00 мск: Индикатор потребления в Швейцарии от UBS за март;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за февраль;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за февраль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.