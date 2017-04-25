Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 120.3 пункта против 124.9 в месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 123.7 в сравнении с первоначально объявленным мартовским значением 125.6.

Индекс оценки текущей ситуации в апреле понизился до 140.6 против 143.9 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 106.7 против 112.3 в марте.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.