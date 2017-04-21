Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;
10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;
11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;
16:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за апрель, предварительно;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.