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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 апреля 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;

10:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за февраль;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;

11:30 мск: Розничные продажи в Великобритании за март;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за март;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США за апрель, предварительно;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за март;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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