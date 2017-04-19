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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2017 г."АИЖК" и "Сбербанк" готовят сделку по Фабрике И...
вчера 10:45

"АИЖК" и "Сбербанк" готовят сделку по Фабрике ИЦБ на сумму 50 млрд рублей

Эмитенты:   АИЖК  |  Сбербанк  |  Центробанк РФ

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (дочерняя компания "АИЖК") и ПАО "Сбербанк" в рамках подготовки сделки секьюритизации подписали договор купли-продажи пула ипотечных кредитов на сумму 50 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Документы направлены на регистрацию в Банк России.

Продажа пула ипотечных кредитов никак не отразится на качестве обслуживания клиентов, так как "Сбербанк" сохраняет за собой все функции по взаимодействию с ипотечными заемщиками.

Структура сделки представляет собой новый инструмент однотраншевой секьюритизации, в полном объеме гарантированный "АИЖК".

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