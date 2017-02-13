Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 февраля

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за январь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за январь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за январь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за декабрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

10:00 мск: ВВП Германии за IV квартал, предварительно;

11:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за январь;

11:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за январь;

12:00 мск: ВВП Италии за IV квартал, предварительно;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск: Индекс цен на жильё в Великобритании за январь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за февраль;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за февраль;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за январь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за январь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за январь;

18:00 мск: Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен;

18:00 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;

21:00 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.