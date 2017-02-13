"Газпром" увеличит уставный капитал Nord Stream 2 на 1.4 млрд евро

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров "Газпрома" одобрил приобретение дополнительных акций Nord Stream 2 на 1.425 миллиарда евро. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным агентства, компания приобретет 71.25 тысячи дополнительных именных акций компании Nord Stream 2 AG номинальной стоимостью 1000 швейцарских франков каждая, общей номинальной стоимостью 71.25 миллиона швейцарских франков. Акции выпускаются и размещаются по закрытой подписке в связи с увеличением уставного капитала Nord Stream 2 AG, по цене 20 тысяч евро за одну акцию, с оплатой в течение 2017 года.

"Доля "Газпрома" в уставном капитале компании Nord Stream 2 AG сохранится в размере 100%", - говорится в сообщении.