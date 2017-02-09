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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 февраля 2017 г.Глава ЦБ РФ: Процесс оздоровления российского б...
вчера 12:30

Глава ЦБ РФ: Процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет

Москва, 9 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам Эльвиры Набиуллиной, процесс оздоровления российского банковского сектора может потребовать еще несколько лет. Об этом пишет Regnum.

"Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет", — сказала Набиуллина в интервью ТАСС.

Эльвира Набиуллина также отметила, что к текущему моменту оздоровление банковского сектора осуществлено более чем наполовину. По её словам, процесс затормозился на фоне спада в экономике страны и ухудшения качества банковских активов.

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