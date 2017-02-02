Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.25 тыс. и составила 248 тыс.

Москва, 2 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 января, сократилось на 14 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составило 246 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 251 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 260 тыс., пересмотрено с 259 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составила 248.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице за неделю, окончившуюся 21 января, сократилось на 39 тыс. и составило 2064 тыс. против 2103 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 2100 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 13.0 тыс. до 2079.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 января, уменьшилось на 55.8 тыс. и составило 2.51 млн человек. В аналогичный период 2015 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.7 млн человек.