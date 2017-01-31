Главные темы дня на рынках Европы: негативная реакция на политику Трампа, новые взыскания с Deutsche Bank, убытки банка UniCredit, улучшение макростатистики еврозоны

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Европейские фондовые индексы во вторник во второй половине дня двигаются преимущественно в положительной области после публикации позитивных экономических данных еврозоны и новых решений властей США.

К 16:20 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.1% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.55%, германского DAX – на 0.1% и французского CAC-40 – на 0.3%.

По итогам января рост индекса Stoxx Europe 600 может составить 0.4% после его повышения на 5.7% в декабре.

В понедельник, 30 января, индекс Stoxx Europe 600 упал на 1.1%, максимальными темпами с ноября прошлого года, на фоне негативной оценки международными инвесторами указа президента США Дональда Трампа "О защите страны от въезда иностранных террористов", который приостанавливает приём любых мигрантов на 120 дней и запрещает на неопределённый срок приём беженцев из Сирии.

Кроме того, на 90 дней был ограничен въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. В соответствии с распоряжением президента США, необходимо также сократить квоту на приём беженцев в страну. Как сообщает RT, в 2017 финансовом году американская сторона примет не более 50 тыс. человек.

Сегодня стало известно, что Дональд Трамп уволил и. о. генпрокурора и министра юстиции Салли Йейтс, которая занимала этот пост во время президентства Барака Обамы. Белый дом обвинил Йейтс в предательстве и подчеркнул, что сенаторы-демократы намеренно затягивают назначение республиканцев на посты в новой администрации. Причиной такой реакции Трампа стало заявление Йейтс, что она не будет отстаивать в суде его указ об ограничении иммиграции, поскольку "не убеждена в его законности".

Новости из США также стали одной из главных причин сегодняшнего укрепления евро против доллара США. Пара EUR/USD достигла отметки 1.0765 в сравнении с утренними уровнями в области 1.0684 после сообщения The Financial Times, что, по словам неназванного советника Дональда Трампа, Германия использует "сильно недооцененный евро".

Кроме того, поддержку евро оказали данные о расширении ВВП еврозоны в IV квартале 2016 года на 0.5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1.8% в годовом выражении. Также Евростат сообщил об ускорении годовой инфляции в еврозоне в январе до 1.8% в сравнении с 1.1% месяцем ранее и о снижении уровня безработицы в регионе в декабре до 9.6% против 9.7% в ноябре (пересмотрено с 9.8%).

Среди лидеров повышения на европейских фондовых рынках сегодня оказались акции розничного сектора, поддержанные публикацией позитивной квартальной отчётности шведского ритейлера H&M (+5.8%).

Вместе с тем акции итальянского банка UniCredit SpA упали на 2.6% после его сообщения, что, по предварительным данным, по итогам 2016 года он может зафиксировать убыток в размере 11.8 млрд евро после широкомасштабной чистки баланса, проведенной в прошлом месяце.

Акции германского банка Deutsche Bank подорожали на 0.8%, несмотря на сообщения, что Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафовало Deutsche Bank на 425 млн долл за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка 10 млрд долл в 2011-2015 гг. Схема охватывала отделения банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес Deutsche Bank британским регулятором (Financial Conduct Authority), который оштрафовал банк на 204 млн долл. Между тем Минюст США продолжает расследование об отношениях Deutsche Bank с российскими контрагентами.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Deutsche Bank для урегулирования обвинений американского Минюста в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008 года согласился выплатить штраф в размере 7.2 млрд долл.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.