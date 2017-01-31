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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2017 г.Компания "Стройгазмонтаж" назначена подрядчиком...
вчера 12:15

Компания "Стройгазмонтаж" назначена подрядчиком строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство назначило компанию "Стройгазмонтаж" подрядчиком строительства железнодорожных подходов к мосту в Крым со стороны полуострова, сумма контракта составляет 16.95 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Подписанным распоряжением ООО "Стройгазмонтаж" определено единственным исполнителем работ, закупку которых осуществляет "Росжелдор", по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", — говорится в справке к распоряжению кабмина.

Согласно условиям, установленным распоряжением правительства, "Стройгазмонтаж" должен будет построить двупутную железную дорогу протяжённостью 18 километров к 1 августа 2019 года (начало временной эксплуатации линии) и полностью завершить работы к 1 декабря 2019 года.

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