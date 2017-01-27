Выручка American Airlines выросла на 1.7%

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Авиакомпания American Airlines, сообщила о снижении чистой прибыли по итогам IV квартала до 289 млн долл или 0.56 долл в расчете на одну акцию по сравнению с 3.23 млрд долл или 5.09 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.48 долл на акцию.

Доходы компании выросли на 1.7% до 9.79 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 0.92 долл на акцию и доход 9.74 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности American Airlines в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 2.8%.