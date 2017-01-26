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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Доходы Dow Chemical увеличились
вчера 16:14

Доходы Dow Chemical увеличились

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Крупнейшая в США химическая компания Dow Chemical Co. в четверг сообщила об убытках в IV квартале в размере 33.0 млн долл или 0.03 долл на акцию в сравнении с прибылью в 3.527 млрд или 2.94 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила 0.99 долл на акцию.

Выручка Dow Chemical за отчётный период выросла до 13 млрд долл с 11.46 млрд долл.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, ожидали, в среднем, прибыли в размере 0.88 долл на акцию при выручке в объёме 12.38 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Dow Chemical выросли на 1%.

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