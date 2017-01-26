Российский рынок: итоги 25 января

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ закрыл день на уровне 2,176.0 б.п. (+0.06%). долларовый РТС подрос на 0.38% до отметки 1,159.79 б.п.

Спросом пользовались ап "Транснефти" (+3.5%) на фоне регистрации в Арбитражном суде иска "Роснефти"(-1.15%) к "Транснефти" по делу о транспортировке "черного золота". А вот бумаги "Башнефти" попали под давление. (-1.9%).

В лидерах повышения вышли бумаги "ММК", прибавившие 3.8%. Сегодня компания представит производственные результаты за 2016 год. Также выросли акции "Русала" (+3.7%) вслед за ценами на алюминий и "Распадской" (+3.2%). Активно торговались бумаги "ДИКСИ", котировки которых выросли на 3,4%. Рынок позитивно реагирует на перестановки в менеджменте компании.

В аутсайдерах дня стали акции "Автоваза", котировки которых снизились на 4.4% после роста более чем на 20% за последние несколько дней. Снижались также "Газпром" (-1.65), "Россети" (-2%), "Юнипро" (-1.3%), "МегаФон" (-1.6%), "Ростелеком" (-2%).