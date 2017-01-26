Курс доллара 59.6356   Курс евро 64.0248  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2017 г.Российский рынок: итоги 25 января
вчера 09:45

Российский рынок: итоги 25 января
Эмитенты:   АвтоВАЗ  |  Газпром  |  МегаФон  |  ММК  |  Роснефть  |  Российские сети  |  Ростелеком  |  Юнипро

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам вчерашней торговой сессии рублевый индекс ММВБ закрыл день на уровне 2,176.0 б.п. (+0.06%). долларовый РТС подрос на 0.38% до отметки 1,159.79 б.п.

Спросом пользовались ап "Транснефти" (+3.5%) на фоне регистрации в Арбитражном суде иска "Роснефти"(-1.15%) к "Транснефти" по делу о транспортировке "черного золота". А вот бумаги "Башнефти" попали под давление. (-1.9%).

В лидерах повышения вышли бумаги "ММК", прибавившие 3.8%. Сегодня компания представит производственные результаты за 2016 год. Также выросли акции "Русала" (+3.7%) вслед за ценами на алюминий и "Распадской" (+3.2%). Активно торговались бумаги "ДИКСИ", котировки которых выросли на 3,4%. Рынок позитивно реагирует на перестановки в менеджменте компании.

В аутсайдерах дня стали акции "Автоваза", котировки которых снизились на 4.4% после роста более чем на 20% за последние несколько дней. Снижались также "Газпром" (-1.65), "Россети" (-2%), "Юнипро" (-1.3%), "МегаФон" (-1.6%), "Ростелеком" (-2%).

Другие новости

вчера
10:08
Зампред правления Сбербанка Вадим Кулик покидает свой пост - банк
вчера
10:05
Индекс потребительского климата в Германии к началу февраля увеличился
вчера
10:04
ГРУППА ММК ЗА 2016 ГОД УВЕЛИЧИЛА ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ НА 2,5%, ДО 12,5 МЛН ТОНН - КОМПАНИЯ
вчера
10:02
POLYMETAL В 2016 ГОДУ НАРАСТИЛ ВЫПУСК ЗОЛОТА НА 3%, ДО 890 ТЫС УНЦИЙ, СЕРЕБРА – СНИЗИЛ НА 9%, ДО 29,2 МЛН УНЦИЙ – КОМПАНИЯ
вчера
09:45
Российский рынок: итоги 25 января
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 26 января
вчера
08:43
IKEA снизит цены в России
вчера
08:09
ПОВТОР: ОБЗОР - Tele2 не уверен, будет ли работать на всей территории РФ
вчера
08:03
ПОВТОР - ВР готова сокращать нефтедобычу по требованию регуляторов участвующих в сделке ОПЕК стран
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков