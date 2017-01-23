Важнейшие события предстоящей недели: первые шаги Трампа на посту президента США, данные по динамике ВВП США и Великобритании, годовой отчёт Росстата об экономике РФ

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В минувшую пятницу состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. В ходе сопутствующего выступления, длившегося всего 17 минут, Трамп сосредоточился на внутренней политике, противопоставив американский истеблишмент, "процветавший на протяжении долгих лет", простому народу. Он пообещал, что теперь любые решения во внутренней и внешней политике будут приниматься исключительно для пользы простых американцев, и главным девизом новой политики станет: "Америка превыше всего".

В том, что касается экономической программы, Трамп повторил обещания вернуть рабочие места в США ("Мы будем следовать простому правилу: покупай американское и нанимай американцев") и реализовать крупномасштабные программы инфраструктурного строительства ("Мы построим новые дороги, шоссе, мосты, железнодорожные пути, мы восстановим нашу страну"). Он раскритиковал действия предыдущих администраций, расходовавших огромные средства на военную и экономическую поддержку других стран ("Мы защищали границы других государств и отказывались защищать свои границы. Мы тратили триллионы долларов за рубежом, мы делали богатыми другие страны, а сами теряли свое благосостояние"). Трамп дал понять, что участие США в торговых, политических и военных альянсах будет рассматриваться только с позиций американских интересов. Вместе с тем он пообещал "объединить мир против радикального исламского терроризма, который мы сотрём с лица земли".

Обозреватель The Wall Street Journal счёл инаугурационную речь Трампа "некрасивой, незатейливой, грубой", назвав нового президента "независимым популистом" и "попирателем норм". По мнению автора, теперь США "плывут по морю, карта которого ещё не нарисована". В германской газете Handelsblatt Трампа обвинили в том, что он хочет "окончательно оставить позади либеральный мировой порядок, сформировавшийся в послевоенное время". При этом его речь была настолько "мрачной", что США выглядели как место "где господствует тьма с полностью остановленными фабриками, как страна, которой правят банды, наркотики и преступность".

В статье французской газеты Le Monde говорится, что в своей речи Трамп "не упомянул ни одной исторической фигуры, ни одного из отцов-основателей", поскольку полагает, что "решающая страница в американской истории начинается именно с него". Но, по мнению автора статьи, эта страница "будет куцей и ограничится только пределами Америки, решившей никуда не высовываться, кроме как ради выгоды одних только американцев".

Почти сразу после инаугурации Трамп подписал несколько указов. В частности, он одобрил учреждение Национального Дня патриотизма, а также частично приостановил выполнение госучреждениями положений Obamacare - программы всеобщего медицинского страхования, которая являлась предметом гордости предыдущего президента Барака Обамы. Эксперты ожидают, что в ближайшие дни новая администрация объявит о существенном сокращении бюджетных расходов на содержание госучреждений - Госдепартамента, министерств торговли, юстиции, энергетики и транспорта. Кроме того, в скором времени Трамп может объявить об отмене других инициатив своего предшественника и приступить к пересмотру программы Транс-Тихоокеанского партнерства и Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

По информации Reuters, в течение нескольких дней Трамп намерен подписать указы о строительстве стены на границе с Мексикой и об ограничении притока в США мигрантов-латиноамериканцев. Как сообщает CNBC, президент Мексики Энрике Пенья Ньето объявил о намерении провести в понедельник пресс-конференцию, в ходе которой, вероятно, изложит свою точку зрения на планы Дональда Трампа.

По мнению аналитиков, важным тестом для Трампа станет выстраивание новых отношений с Китаем. На прошлой неделе Трамп отказался от идеи объявить Китай валютным манипулятором, согласившись, что на первом этапе наиболее разумным решением станет проведение переговоров с китайскими властями. Кроме того, Трамп заявил о чрезмерном укреплении доллара США, которое приводит к сокращению прибыли корпоративной Америки и вредит развивающимся рынкам.

По словам главного аналитика по фондовым рынкам компании BlackRock Кейт Мур, на предстоящей неделе рынки будут ждать "больше ясности из Вашингтона", но сосредоточатся на сезоне квартальной отчётности. В ближайшие дни будут представлены финансовые результаты 20% компаний индекса S&P 500, включая Boeing, Caterpillar, Microsoft и McDonald's. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагают, что совокупная прибыль компаний, входящих в S&P 500, в IV квартале 2016 года выросла на 6.5% в годовом выражении.

По итогам прошлой недели индекс S&P 500 подешевел на 0.2%, индекс DJIA снизился на 0.3%, в то время как доходность 10-летних казначейских бондов США к пятницу выросла к 2.50% после падения до 2.30% несколькими днями ранее.

Цены на нефть за неделю повысились лишь на 0.1%, компенсировав в последние дни потери начала торговой недели. К закрытию торгов в пятницу февральский контракт на нефть марки WTI достиг отметки 52.42 долл за барр., прибавив за торговую сессию 2%. Мартовский контракт на нефть марки Brent в пятницу подорожал на 2.5%, достигнув к закрытию 55.49 долл за барр.

Между тем, по данным компании Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число буровых установок по добыче сланцевой нефти в США на прошлой неделе выросло на 29 шт. до 551 шт., достигнув максимального уровня за 14 месяцев. Общее число активных буровых установок в США по добыче сланцевой нефти и природного газа на прошлой неделе увеличилось на 35 до 694 шт., что оказалось на 57 шт. больше, чем в аналогичный период 2016 года. По словам аналитиков, доклад Baker Hughes оказался "очень медвежьим", но ожидания ускорения темпов роста американской экономики при новом президенте Дональде Трампе поддержали цены на нефть в пятницу.

Тем не менее, эксперты опасаются, что администрация Трампа смягчит ограничения на добычу нефти в США, что приведёт к дальнейшему росту внутреннего производства и может подорвать усилия ведущих мировых экспортёров по стабилизации рынка нефти. Напомним, в ноябре страны OPEC и 11 стран, не входящих в OPEC, достигли договорённости о сокращении производства нефти с 1 января 2017 года примерно на 1.8 млн барр. в сутки. Соглашение будет действовать шесть месяцев и в дальнейшем может быть или продлено, или пересмотрено.

Макроэкономический календарь предстоящей недели будет малонасыщенным. Среди наиболее важных отчётов - данные по динамике ВВП Великобритании и США за IV квартал, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

В среду внимание российских инвесторов может привлечь свежий отчёт Росстата "Информация о социально-экономическом положении России" за январь – декабрь 2016 года, в котором будут представлены данные индекса потребительских цен (CPI), уровня безработицы, объёма промышленного производства, объёма розничных продаж, а также данные о реальных доходах населения и средней зарплате в России.

Во вторник, 24 января, Верховный суд Великобритании огласит вердикт о том, может ли британское правительство запустить процесс выхода из ЕС (Brexit) без одобрения парламента. В прошлом году Высокий суд Лондона постановил, что, несмотря на итоги июньского референдума по Brexit, правительство не может без одобрения парламента объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, регламентирующей процесс выхода из ЕС. Как полагают эксперты, в случае, если Верховный суд обяжет вынести вопрос о Brexit на рассмотрение парламента, то депутаты, скорее всего, поддержат планы правительства по выходу из ЕС.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что её не устраивает "ни частичное, ни ассоциированное членство в ЕС или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии". Она дала понять, что выход Великобритании из ЕС будет полноценным, и в дальнейшем страна намерена развивать "новое и равноправное партнёрство между независимой, самоуправляемой, целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС".

Важнейшие события в мировой экономике с 23 по 27 января:

Понедельник, 23 января

Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии;

Индекс опережающих экономических индикаторов Китая;

Объём промышленного производства в России;

Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

Индекс потребительского доверия в еврозоне;

Оптовые продажи в Канаде;

Публикация квартальной отчётности McDonald's, Yahoo, Halliburton.

Вторник, 24 января

Индексы PMI Японии, Франции, Германии, еврозоны, США;

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

Итоги заседания ЦБ ЮАР по монетарной политике;

Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

Отчёт об исполнении госбюджета Великобритании;

Решение Верховного суда Великобритании о возможности запуска процесса Brexit без одобрения парламента;

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;

Публикация квартальной отчётности 3M, Johnson and Johnson, DuPont, Alibaba, SAP, Travelers, Verizon, DR Horton, Lockheed Martin, AK Steel, Samsung Electronics, Texas Instruments, Alcoa.

Среда, 25 января

Торговый баланс Японии;

Индекс потребительских цен в Австралии;

Платёжный баланс Бразилии;

Отчёт Росстата "Информация о социально-экономическом положении России" за январь – декабрь 2016 года;

Индикатор потребления в Швейцарии от UBS;

Индекс настроений в деловых кругах Германии (Ifo);

Баланс производственных заказов в Великобритании (CBI);

Индекс цен на дома в США;

Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

Публикация квартальной отчётности Boeing, United Technologies, Abbott Labs, Freeport McMorRan, AT&T, eBay, Qualcomm, Las Vegas Sands, Murphy Oil.

Четверг, 26 января

Индекс цен на корпоративные услуги в Японии;

Индекс цен производителей в ЮАР;

Индекс потребительского климата в Германии (GfK);

Уровень безработицы в Испании;

Розничные продажи в Италии;

Торговый баланс Швейцарии;

ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

Баланс розничных продаж от CBI и отчёт о рынке потребительского кредитования Великобритании;

Еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице в США;

Товарный торговый баланс, оптовые запасы, индекс деловой активности в сфере услуг (Markit), индекс опережающих экономических индикаторов, продажи новых домов в США;

Публикация квартальной отчётности Intel, Microsoft, Caterpillar, Comcast, Dow Chemical, Ford, Fiat Chrysler, Unilever, Biogen, Blackstone, Potash Corp., PulteGroup, LVMH, Stanley Black & Decker.

Пятница, 27 января

Индекс потребительских цен в Японии;

Индексы цен производителей Австралии и России;

Международные резервы Индии;

Денежная масса М3 в еврозоне;

Индексы потребительского доверия в Италии и во Франции;

Изменение средних зарплат в Италии;

Розничные продажи в Испании;

Объём заказов на товары длительного пользования в США;

ВВП США за IV квартал, предварительно;

Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана;

Публикация квартальной отчётности Chevron, Colgate-Palmolive, American Airlines.

Подробное расписание публикаций основных экономических показателей с обновлением данных он-лайн представлено в Календаре макростатистики.

Подготовлено с использованием материалов Markit, CNBC и MarketWatch.