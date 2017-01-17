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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2017 г.Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросла
сегодня 16:10

Квартальная прибыль банка Morgan Stanley выросла

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам IV квартала текущего года до 1.67 млрд долл или 0.81 долл на акцию против 908 млн долл или 0.39 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 9.02 млрд долл по сравнению с 7.74 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 0.65 долл на акцию и доходы в размере 8.47 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.6%.

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