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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2017 г.Квартальная прибыль UnitedHealth Group увеличил...
сегодня 15:33

Квартальная прибыль UnitedHealth Group увеличилась на 56%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте прибыли по итогам IV квартала 2016 года до 1.9 млрд долл или 1.96 долл на акцию против 1.22 млрд долл или 1.26 долл за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль выросла до 2.11 долл на акцию по сравнению с 1.4 долл на акцию годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 9% до 47.52 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 2.07 долл на акцию и доходы в размере 47.26 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 0.74%.

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