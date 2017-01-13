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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 января 2017 г."Аэрофлот" подал в суд заявление о банкротстве ...
вчера 10:15

"Аэрофлот" подал в суд заявление о банкротстве "Оренбургских авиалиний"
Эмитенты:   Аэрофлот

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Компания "Аэрофлот" подала в Арбитражный суд Оренбургской области заявление о банкротстве её дочерней компании "Оренбургские авиалинии". Дата рассмотрения обоснованности заявления пока не назначена Об этом сообщают РИА "Новости".

Агентство напоминает, что Арбитраж Москвы осенью по двум искам "Аэрофлота" взыскал с "Оренбургских авиалиний" около 9 миллиарда рублей долга по договорам займа. Еще один иск – на 4.2 миллиарда рублей – будет рассматриваться в пятницу.

Напомним, что группа "Аэрофлот" — крупнейший в России авиационный холдинг. В ее составе на основе объединения дочерних компаний "Россия", "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа" создан единый перевозчик под брендом "Россия". Также в группе действуют единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" и бюджетная авиакомпания "Победа".

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