Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 11 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

18:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь.