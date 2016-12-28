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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2016 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 18:06

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре снизился 2.5%

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре снизился на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в октябре.

Аналитики прогнозировали рост ноябрьского показателя на 0.6%.

За последние 12 месяцев индекс снизился на 0.4%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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