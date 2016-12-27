Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 113.7 благодаря существенному росту компоненты ожиданий

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 113.7 пункта против 109.4 в месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 108.9 в сравнении с первоначально объявленным ноябрьским значением 107.1.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре понизился до 126.1 против 132.0 месяцем ранее.

Индекс ожиданий вырос до 13-летнего максимума 105.5 против 94.4 в прошлом месяце.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.