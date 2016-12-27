Курс доллара 60.9084   Курс евро 63.7285  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2016 г.Conference Board: Индекс потребительского довер...
сегодня 18:12

Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 113.7 благодаря существенному росту компоненты ожиданий

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 113.7 пункта против 109.4 в месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 108.9 в сравнении с первоначально объявленным ноябрьским значением 107.1.

Индекс оценки текущей ситуации в декабре понизился до 126.1 против 132.0 месяцем ранее.

Индекс ожиданий вырос до 13-летнего максимума 105.5 против 94.4 в прошлом месяце.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

сегодня
18:56
Решение по передаче "Чеченнефтехимпрома" Чечне может быть принято в 2017 г - министр
сегодня
18:34
Власти Крыма сообщили о новых возможностях для инвесторов с запуском газопровода
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 декабря
сегодня
18:19
Индекс доверия потребителей в США в декабре достиг максимума с августа-2001 - 113,7 пункта
сегодня
18:12
Conference Board: Индекс потребительского доверия в США в декабре повысился до 113.7 благодаря существенному росту компоненты ожиданий
сегодня
18:08
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в декабре умеренно вырос
сегодня
18:06
В Китае появятся еще пять частных банков - агентство
сегодня
17:43
ЦБ РФ обнаружил признаки кредитования Центркомбанком фиктивных компаний на 2,3 млрд руб
сегодня
17:31
"Оборонэнергосбыт" с 1 января утратит статус гарантирующего поставщика - приказ Минэнерго
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков