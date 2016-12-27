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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2016 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
сегодня 17:04

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 5.1% в годовом выражении

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 5.1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 5.0%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 4.3% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.9% с учётом сезонных колебаний и вырос на 5.6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, обновив исторический максимум.

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