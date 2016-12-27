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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2016 г.Владимир Путин примет участие в открытии газосн...
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Владимир Путин примет участие в открытии газоснабжения Крыма

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Президент России Владимир Путин посредством видеоконференции поучаствует в открытии газоснабжения Крыма в связи с завершением строительства газопровода Краснодарский край-Крым. Об этом сообщают РИА "Новости".

"Президент начнет публичную часть рабочего дня в режиме видеоконференции. Он примет участие в открытии газоснабжения Крыма. Завершено строительство газопровода Краснодарский край-Крым. В Москве будут присутствовать глава Крыма Аксенов и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Овсянников", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что "это даст возможность и создаст соответствующие резервы в газовых мощностях для экономического развития Крыма, для выполнения соответствующих программ по развитию и так далее, и тому подобное".

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