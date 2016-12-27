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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2016 г.Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс‍
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Лидеры ЕАЭС подписали Таможенный кодекс‍

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали Таможенный кодекс союза. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, сообщает РИА "Новости".

По словам Саркисяна, Киргизия, которая в ходе церемонии подписания документов не поставила подпись под Таможенным кодексом, в итоге его утвердила. Он также отметил, что со стороны Киргизии не подписано только заявление относительно выстраивания внешнеэкономической деятельности. Возможно, это связано с желанием уточнить формулировку относительно снятия барьеров и изъятия ограничений на внутреннем рынке.

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