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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2016 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 27 декабря

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за ноябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за декабрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за ноябрь;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за ноябрь;

17:00 мск: Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за декабрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за декабрь.

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