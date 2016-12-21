СМИ: Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может увеличиться с 90 рублей до 220 рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на МВД.

Издание ссылается на письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину, в котором говорится о планировании увеличения минимальной ставки акциза со 1680 рублей за тысячу сигарет до 2123 рублей.

По его словам сотрудника МВД, повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза, никакие другие компоненты не учитывались. При этом он не стал сообщать, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах.

Издание напоминает, что согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную повысится на 26%.