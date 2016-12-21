Курс доллара 61.1092   Курс евро 63.6086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2016 г.СМИ: Цена пачки сигарет в 2017 году может дости...
вчера 10:45

СМИ: Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может увеличиться с 90 рублей до 220 рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на МВД.

Издание ссылается на письмо замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину, в котором говорится о планировании увеличения минимальной ставки акциза со 1680 рублей за тысячу сигарет до 2123 рублей.

По его словам сотрудника МВД, повышение стоимости табачных изделий рассчитывалось исключительно с учетом увеличения размера акциза, никакие другие компоненты не учитывались. При этом он не стал сообщать, от какой базовой цены отталкивалось министерство в своих расчетах.

Издание напоминает, что согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную повысится на 26%.

Другие новости

вчера
11:30
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА ЕТС К 11.30 МСК СНИЗИЛСЯ НА 68,75 КОП - ДО 61,11 РУБЛЯ - ДАННЫЕ БИРЖИ
вчера
11:26
ФГК планирует закупить грузовые вагоны на 3,45 млрд руб
вчера
11:05
Более половины экспертов считают, что США смягчат санкции против РФ в 2017 - Блумберг
вчера
10:52
Баррель нефти ОПЕК 20 декабря подешевел на 0,36% - до $51,99
вчера
10:45
СМИ: Цена пачки сигарет в 2017 году может достигнуть 220 рублей
вчера
10:24
Чистая прибыль Nike по итогам I полугодия 2016-2017 фингода выросла на 6%, до $2,1 млрд
вчера
10:06
Производство мазута в РФ в 2016 г упадет на 21,1%, до 56 млн тонн – Новак
вчера
10:02
Добыча угля в РФ в 2016 г вырастет на 3,2%, до 385,4 млн тонн - Новак
вчера
10:01
Добыча нефти на шельфе РФ в 2016 г вырастет на 11,5%, в Сибири и ДФО - на 9,4% - Новак
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков