Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в октябре выросли на 14.2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 701 тыс. домов в годовом исчислении в сравнении с 614 тыс. в сентябре (пересмотрено с 676 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в октябре число проданных новых домов составит 650 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с октябрём 2025 года продажи новых домов увеличились на 7.5%.

В целом, в октябре было продано 52 тыс. новых домов против 50 тыс. в сентябре и 56 тыс. в августе. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. (продано 14 тыс. домов), менее 300 тыс. долларов (13 тыс. домов) и от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов). Кроме того, было продано 6 тыс. домов стоимостью от 500 тыс. до 599.9 тыс. долларов, 5 тыс. домов стоимостью от 600 тыс. до 799.9 тыс. долларов, 2 тыс. домов стоимостью от 800 тыс. до 999.9 тыс. долларов и 2 тыс. домов стоимостью от 1 млн долларов.

Медианная цена проданного дома (median price) составила 391.3 тыс. долларов против 392.6 тыс. в сентябре и 388.9 тыс. в августе. В октябре 2025 года медианная цена проданного дома составляла 404.2 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 459.9 тыс. долларов против 470.2 тыс. в сентябре и 477.0 тыс. в августе. В октябре 2025 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 523.4 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец октября составили 470 тыс. единиц против 477 тыс. в сентябре и 480 тыс. в августе.

При зафиксированном в октябре уровне цен и темпах продаж запасы новых односемейных домов могли быть реализованы за 8.0 месяцев против 9.3 в сентябре и 8.5 в августе.