Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 ноября, выросли на 0.13 млн барр., запасы бензина сократились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 1.65 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующемся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.67 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчета Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.1 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.8 млн барр.