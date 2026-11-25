Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 ноября, составило 189 тыс., уменьшившись на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.
Аналитики прогнозировали его значение на уровне 201 тыс.
Неделей ранее число первичных обращений составило 202 тыс., пересмотрено с 203 тыс.
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 196 тыс.
Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 ноября, уменьшилось на 95 тыс. и составило 1.697 млн.
Показатель предыдущей недели составил 1.792 млн, пересмотрен с 1.763 млн.
Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.725 млн.
Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 ноября, выросло на 68.6 тыс. и составило 1.593 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.766 млн.