Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в октябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.7%.

В сентябре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +1.9%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в октябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 0.5% в сентябре.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в октябре вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост октябрьского показателя на 0.7%.