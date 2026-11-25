Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в октябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В сентябре базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в октябре вырос на 3.3% против +3.1% в сентябре.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) вырос на 3.8% в годовом сравнении против +3.7% в сентябре (пересмотрено с 3.6%).

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление в октябре вырос на 0.3% после повышения на 0.5% в сентябре.