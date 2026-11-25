Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).
Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.4%.
Реальные располагаемые доходы населения в октябре выросли на 0.5% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.3%).
Личные расходы американских потребителей выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.4%.
Норма сбережений составила 4.1%.