Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в октябре выросли на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в сентябре (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение октябрьского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в октябре выросли на 0.5% после сокращения на 0.2% месяцем ранее (пересмотрено с -0.3%).

Личные расходы американских потребителей выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в сентябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в октябре на 0.4%.

Норма сбережений составила 4.1%.