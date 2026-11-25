Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в III квартале 2026 года вырос на 4.3% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП в июле-сентябре на 3.4%.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до +3.5%

Во II квартале ВВП США расширился на 2.2%.

Согласно сентябрьскому прогнозу ФРС, в 2026 году реальный ВВП США вырастет на 2.3%.

По итогам 2025 года реальный ВВП США вырос на 2.1%.