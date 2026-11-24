Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре вырос до 103.3 пункта против 91.9 в октябре (пересмотрен с 91.7).

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 92.4.

Индекс оценки текущей ситуации вырос на 13.7 пункта до 132.8.

Индекс экономических ожиданий повысился на 9.9 пункта до 83.6.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса американских домохозяйств, которые отвечают на пять вопросов: как они оценивают текущие деловые условия и ситуацию на рынке труда, а также каких изменений деловых условий, рынка труда и своих доходов ожидают в ближайшие шесть месяцев.

По данным Conference Board, в ноябре средние инфляционные ожидания потребителей на ближайшие 12 месяцев снизились второй месяц подряд, однако остались на высоком уровне – 5.7% против 5.8% в октябре. Потребители по-прежнему ожидают повышения процентных ставок в течение следующих 12 месяцев. Несмотря на волатильность рынка в первой половине ноября, среди потребителей оказалось больше тех, кто ожидает роста цен на акции в ближайшие 12 месяцев, чем тех, кто прогнозирует их снижение.