Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в сентябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в августе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.5%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.