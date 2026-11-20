Москва, 20 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в ноябре составил 51.5.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 51.0. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 51.5.

В октябре значение индекса составило 48.0.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине ноября составил 3.7% против 4.3% в начале месяца и 4.7% в октябре.