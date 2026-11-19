Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в октябре снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в сентябре.

Аналитики прогнозировали сохранение октябрьского показателя неизменным.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

С апреля по октябрь 2026 года индекс опережающих экономических индикаторов вырос на 0.7% после повышения на 0.4% за предыдущие шесть месяцев.